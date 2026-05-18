Ильхам Алиев: Градостроительство - это вопрос, над которым мы работаем ежедневно
Градостроительство - это такой вопрос - не только для Баку, но и для многих городов Азербайджана - над которым мы работаем на ежедневной основе.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Глава государства также отметил, что текущий год объявлен в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры».
Президент подчеркнул, что Баку одновременно сочетает древность и современность, а также наглядно демонстрирует как сохранение исторического наследия, так и развитие градостроительства в современном стиле. Это ясно показывает, что наши предки обладали большим талантом, а мы бережно сохраняем наше историческое и архитектурное наследие, заявил глава государства.
