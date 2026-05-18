Иран задумал взимать плату с крупнейших IT-компаний мира за кабели в Ормузском проливе

Иран после блокады Ормузского пролива собирается взять под контроль проложенные под этим водным путем кабели.

По ним проходят большие объемы интернет-трафика между Европой, Азией и Персидским заливом, в том числе данные о финансовых операциях. Сообщения об этом стали появляться в иранских СМИ, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), обратил внимание CNN.

В частности, в публикациях говорится, что Тегеран намерен потребовать от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, платить за использование интернет-кабелей. В свою очередь за прокладку новых линий связи будет введен лицензионный сбор, а их обслуживанием смогут заниматься только иранские фирмы. «Мы будем взимать плату за интернет-кабели», — подтвердил сообщения в СМИ представитель иранской армии Ибрагим Зольфагари.

Как отмечает CNN, американские IT-компании вкладывали средства в прокладку кабелей в Ормузском проливе и Персидском заливе, однако неясно, как Тегеран собирается заставить технологических гигантов подчиниться, если им запрещено осуществлять платежи Ирану из-за санкций США.

Через Ормузский пролив проходит несколько крупных межконтинентальных подводных кабелей, но большая их часть сосредоточена в узкой полосе вдоль оманской стороны водного пути, говорит старший научный сотрудник Habtoor Research Center (ОАЭ) Мостафа Ахмед. Однако два из этих кабелей — Falcon и Gulf Bridge International (GBI) — проложены через иранские территориальные воды, уточнил Алан Молдлин из TeleGeography.

По словам Ахмеда, любая атака КСИР на кабели могут спровоцировать каскадную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах. Он отметил, что пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми телекоммуникационными узлами в Европе. Любые сбои могут замедлить торговлю и трансграничные транзакции между Европой и Азией, а в некоторых районах Восточной Африки могут возникнуть перебои с доступом в интернет. В то же время, согласно данным TeleGeography, на проходящие через Ормузский пролив кабели по состоянию на 2025 год приходится менее 1% от общемировой пропускной способности.

Между тем война США и Израиля против Ирана может в ближайшее время возобновиться. По данным Axios, во вторник, 19 мая, американский президент Дональд Трамп обсудит со своей командой по нацбезопасности варианты военных действий против Тегерана. В соцсети Truth Social он предупредил иранцев, что «часы тикают» и пригрозил ударом «гораздо сильнее, чем раньше», если они не предложат более выгодные условия для мирной сделки. Он также опубликовал изображение карты Ближнего Востока с Ираном в центре, к которому направлены красные стрелки со стороны соседних стран: Ирака, ОАЭ, Омана, Пакистана и Афганистана.

Источник: The Moscow Times

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

