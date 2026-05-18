Комрон Нигматов: «WUF13 в Баку - одно из самых масштабных событий года в сфере урбанизации»

«Сегодняшнее мероприятие в Баку, на мой взгляд, является одним из самых масштабных событий года в сфере урбанизации».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил представитель Узбекистана Комрон Нигматов, ведомство которого представлено собственным павильоном на выставке Urban Expo в рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, основное внимание уделяется накопившимся проблемам урбанизации, вопросам устойчивого жилья и жилищной политики, а также поиску новых инновационных решений, представленных разными странами. Комрон Нигматов подчеркнул, что коллеги из Центральной Азии и других государств отмечают высокий уровень подготовки мероприятия. Здесь представлены разные подходы, идеи и стили, и представитель Узбекистана выразил уверенность, что это будет очень полезно для всех. Форум дает возможность не только изучить опыт разных стран, но и познакомиться с новыми решениями, которые предлагают UN-Habitat и ведущие европейские организации, что особенно важно для урбанистов, поскольку они смотрят в будущее.

«Узбекистан представил проект Нового Ташкента, который планируется реализовать в течение ближайших лет. Проект включает инновационные решения и современные подходы к городскому развитию. Работа над ним уже ведется. Я думаю, что гости форума смогут ознакомиться с проектом и, возможно, почерпнуть для себя полезные идеи. В то же время и мы можем перенять опыт других стран и внести определенные коррективы, основываясь на знаниях и опыте, полученных здесь, в Баку», - заключил он.