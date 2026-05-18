 Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию

First News Media12:47 - Сегодня
Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию

Иран и США продолжают через Пакистан обмениваться замечаниями и предложениями по корректировке последнего иранского плана по урегулированию.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«На прошлой неделе, несмотря на то что американская сторона публично заявила о неприемлемости иранского плана, через пакистанского посредника мы получили ряд замечаний и предложений по корректировке. Поэтому уже на следующий день после отправки наших комментариев американской стороне мы получили от Пакистана пакет предложений, который в течение последних нескольких дней рассматривался. Как было объявлено вчера, наши ответные замечания также были переданы американской стороне», — сказал он в ходе пресс-конференции. По словам представителя иранского МИД, процесс переговоров продолжается безостановочно.

17 мая агентство Fars сообщило, что в ответ на иранские требования к США Вашингтон выдвинул Тегерану свои пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта между двумя странами.

Источник: ТАСС

Поделиться:
339

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия WUF13 в Баку - ФОТО - ПРЯМАЯ ...

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Политика

Александр Вучич: С гордостью представляю Сербию на WUF13 - ФОТО

В мире

США согласились приостановить санкции против иранской нефти - СМИ

В Иране объявили о создании органа по управлению Ормузским проливом

Президент Ирана исключил отказ от переговоров

МИД Турции распространил заявление в связи с годовщинами депортаций крымских татар и черкесов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Брат Мевлюта Чавушоглу скончался после огнестрельного ранения

Чем Си Цзиньпин угощал «любителя McDonald’s» Дональда Трампа

Трамп полагает, что сможет добиться капитуляции Ирана

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Последние новости

Аль-Манфи: Баку - пример гармоничного сочетания оригинальности и современности

Сегодня, 17:12

Вице-президент Зимбабве: WUF13 в Баку становится платформой глобального значения

Сегодня, 17:11

Король Эсватини: Мы поддерживаем реализацию новой программы по развитию городов

Сегодня, 17:07

Президент Кении о WUF13: это - мероприятие, ориентированное на результат

Сегодня, 17:04

Глэдис Джина из Кении: WUF13 в Баку превзошел все ожидания

Сегодня, 16:52

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия WUF13 - ФОТО

Сегодня, 16:47

Азербайджан и Грузия подписали ряд документов - ФОТО

Сегодня, 16:43

Министр обороны вручил медали семьям Национальных героев - ФОТО

Сегодня, 16:40

Кобахидзе: Азербайджан на высоком уровне организовал WUF13

Сегодня, 16:38

Вучич: Каждый раз, посещая Азербайджан и Баку, я вижу много перемен

Сегодня, 16:35

Алессандро Аттолико: Масштабный форум в Баку организован на безупречном уровне

Сегодня, 16:32

ГЭЦ объявил повторный экзамен в магистратуру 

Сегодня, 16:30

Иран передал США через пакистанского посредника новый текст из 14 пунктов

Сегодня, 16:28

Палестинский министр: В студенческие годы жил в Ясамале

Сегодня, 16:25

Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 16:22

Жапаров: Азербайджан организовал WUF13 на высшем уровне

Сегодня, 16:15

США согласились приостановить санкции против иранской нефти - СМИ

Сегодня, 15:57

8-летняя азербайджанка погибла при атаке БПЛА на Рязань - ФОТО

Сегодня, 15:50

В Иране объявили о создании органа по управлению Ормузским проливом

Сегодня, 15:35

Мирзиёев выразил благодарность Ильхаму Алиеву за безупречную организацию WUF13

Сегодня, 15:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25