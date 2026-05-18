Иран продолжает обсуждать с США последний иранский план по урегулированию

Иран и США продолжают через Пакистан обмениваться замечаниями и предложениями по корректировке последнего иранского плана по урегулированию.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«На прошлой неделе, несмотря на то что американская сторона публично заявила о неприемлемости иранского плана, через пакистанского посредника мы получили ряд замечаний и предложений по корректировке. Поэтому уже на следующий день после отправки наших комментариев американской стороне мы получили от Пакистана пакет предложений, который в течение последних нескольких дней рассматривался. Как было объявлено вчера, наши ответные замечания также были переданы американской стороне», — сказал он в ходе пресс-конференции. По словам представителя иранского МИД, процесс переговоров продолжается безостановочно.

17 мая агентство Fars сообщило, что в ответ на иранские требования к США Вашингтон выдвинул Тегерану свои пять условий, которые, по убеждению американской администрации, необходимы для продолжения процесса урегулирования конфликта между двумя странами.

Источник: ТАСС