Иран принял решение об участии в ЧМ-2026 по футболу в США

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США.

Международная федерация футбола (ФИФА) дала гарантии иранской стороне, что будут соблюдены все права спортсменов, сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Решение об участии национальной сборной Ирана по футболу в чемпионате мира принято на основе оценок министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. Два дня назад в Турции состоялась хорошая встреча между представителями футбольной федерации и высокопоставленными руководителями ФИФА, и нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов ФИФА», — сказал он в ходе пресс-конференции.

В воскресенье генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем заявил, что в Турции продуктивно прошла встреча представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Ирана, по итогам которой в ФИФА ожидают участия иранской сборной на предстоящем чемпионате мира.

Источник: ТАСС