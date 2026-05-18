Президент: Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы демонстрируем свою большую приверженность развитию градостроительства

«Начиная с 2022 года мы совместно с организацией (ООН-Хабитат — ред.) провели три Национальных градостроительных форума. Мероприятия были организованы в Агдаме, Зангилане и Ханкенди. Эти города на протяжении долгих лет находились под оккупацией».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время своего выступления на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«Организуя сегодня это глобальное мероприятие, мы еще раз демонстрируем свою большую приверженность градостроительству и его развитию», — подчеркнул глава государства.