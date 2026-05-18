EMIN о знакомстве с Джоном Траволтой в Каннах: «Появилась интересная идея…» - ФОТО - ВИДЕО

Народный артист Азербайджана EMIN посетил Каннский кинофестиваль, где вместе с супругой Аленой Гавриловой принял участие в премьере режиссёрского дебюта актёра Джона Траволты - фильма «Propeller: One-Way Night Coach».

Премьера прошла в рамках одного из ключевых событий фестиваля и собрала представителей международной киноиндустрии, актёров и гостей из разных стран - EMIN и его супруга появились на мероприятии среди приглашённых гостей премьеры, которая стала одной из заметных кинопремьер текущего киносмотра.

«Обожаю Джона Траволту, как я думаю, как и все остальные. 50 лет фантастической творческой деятельности в музыке, в кино, в танцах, театре. Его дебютная режиссерская работа была представлена на Каннском кинофестивале. Джон получил «Золотую пальмовую ветвь», зал аплодировал стоя. Это было очень трогательно», - рассказывает EMIN, отмечая, что увиделся с голливудской звездой на after-party.

EMIN подчеркивает, что после знакомства с Джоном Траволтой у него появилась интересная идея: «Это уже, наверное, больше про бизнес. Скоро я вам все расскажу».