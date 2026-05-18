Хикмет Гаджиев: Азербайджан - важная платформа для международного диалога - ВИДЕО
Азербайджан является важной платформой для международного диалога на фоне глобальной напряженности, заявил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хткмет Гаджиев.
«На фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов Азербайджан является важной платформой для международного диалога и обсуждения актуальных мировых проблем. Объединив участников со всего мира, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) официально начала свою работу», - говорится в публикации Х.Гаджиева в социальной сети Х.
Against the backdrop of rising global tensions and conflicts, Azerbaijan is an important platform for international dialogue and discussions on pressing global issues. Bringing together participants from around the world, WUF13 has officially commenced its work. pic.twitter.com/mWy8sXccaK— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 18, 2026