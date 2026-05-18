WUF13: На Urban Expo установлен стенд, посвященный предстоящему в Азербайджане чемпионату мира - ФОТО

На выставке Urban Expo, организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), установлен специальный интерактивный стенд Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, стенд с надписью FIFA U-20 World Cup Azerbaijan & Uzbekistan 2027 воспринимается участниками международного мероприятия с большим интересом. В соответствии с принципами устойчивого развития, на стенде на передний план выдвинуты идеи массовости спорта, здоровья молодежи и инклюзивности.

В интерактивной зоне со специальным зеленым покрытием созданы условия для нанесения пенальти по установленным мини-воротам. Участники форума, подходя к стенду, не только знакомятся с проектами в футбольной сфере, но и принимают активное участие в интерактивных спортивных играх.

Отметим, что чемпионат мира по футболу U-20 пройдет в следующем году в Азербайджане и Узбекистане.