В Баку прошел II Форум солидарности НПО стран-членов ОТГ - ОБНОВЛЕНО

В Баку прошел II Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках форума состоялись четыре панельные дискуссии.

В ходе дискуссий представители институтов гражданского общества из 8 стран - Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии - провели обмен мнениями.

В Баку в рамках Бакинской недели градостроительства проходит II Форум солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством государственной поддержки НПО при партнерстве Платформы НПО стран-членов ОТГ.

В форуме участвуют представители гражданского общества из 8 стран - Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Северного Кипра и Венгрии.

Первый Форум солидарности прошел в ноябре 2025 года в Баку и Нахчыване, где была учреждена Платформа НПО стран-членов ОТГ. В качестве действующего председателя ОТГ, Азербайджан взял на себя руководство этой платформой.

В рамках II Форума впервые будут проведены форумы сотрудничества НПО Азербайджана с Кыргызстаном, Туркменистаном и Северным Кипром.