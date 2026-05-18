Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 19 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидаются периодические дожди. Днём в некоторых пригородных районах возможны кратковременные усиления осадков и грозы. Ночью и утром прогнозируется туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днём 19-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются местами периодические осадки. В отдельных районах возможны сильные дожди, грозы, выпадение града, а в высокогорных зонах - снег. Временами также прогнозируется туман. Умеренный западный ветер местами может усиливаться.

Температура воздуха в районах составит ночью 13-18° тепла, днём 20–25° тепла. В горах ночью 5-10° тепла, днём 12-17° тепла, местами до 20-24° тепла.