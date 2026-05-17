Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Стали известны официальные результаты голосования по двум полуфиналам международного конкурса «Евровидение 2026».

После публикации итоговых таблиц были раскрыты баллы, полученные всеми странами-участницами.

Азербайджан, который в этом году представляла JIVA с песней «Just Go», выступал во втором полуфинале, однако не смог пройти в финал конкурса, не набрав необходимого количества баллов.

Согласно опубликованным результатам, от зрителей азербайджанская исполнительница не получила ни одного балла. Единственные очки Азербайджану присудило профессиональное жюри Болгарии - страна получила 2 балла.

В итоге Азербайджан занял последнее место во втором полуфинале «Евровидение 2026» - более того, этот результат стал худшим среди всех участников конкурса по итогам нынешнего года.