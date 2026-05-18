«Ханкенди» завоевал путёвку в Первую лигу

В рамках Второй лиги завершился футбольный сезон 2025/2026. В заключительный игровой день состоялись три матча, которые определили судьбу чемпионского титула и путевок на повышение в классе, сообщает İdman.Biz.

Лидер турнирной таблицы "Ханкенди" в гостях одержал минимальную победу над "Шамкиром" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху команда набрала 76 очков, завоевала золотые медали чемпионата и гарантировала себе прямое участие в Первой лиге в следующем сезоне.

В параллельной встрече "Гарадаг Локбатан" сыграл вничью с "Ширваном" — 2:2. Этот результат позволил клубу из Локбатана финишировать на 2-м месте в итоговой таблице. Теперь "Гарадаг Локбатан" поборется за выход в Первую лигу в стыковом матче (плей-офф) против команды, занявшей 9-е место в Первой лиге.

В заключительном матче тура "Губа" на своем поле уверенно переиграла столичный "Динамо" со счетом 3:1.