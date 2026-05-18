 Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

First News Media19:32 - Сегодня
Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабда до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), данным документом были подтверждены завершение и итоговый прием работ по модернизации, осуществленных по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Это событие также ознаменовалось началом работы совместного предприятия ООО BTKI Railways, созданного дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» в целях обеспечения эффективного управления линией БТК.

В целях увеличения пропускной способности БТК в 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» провело работы по модернизации на 184-километровом участке линии, проходящем по территории Грузии. Проект, состоящий из 5 этапов, охватывает 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и т.д.). В рамках проекта осуществлены работы по строительству новой железнодорожной линии протяженностью 30,3 км, пункта перестановки колесных пар, а также реабилитации и реконструкции существующей железной дороги протяженностью 153,1 км. Проект выполнялся в условиях сложного географического рельефа, на некоторых участках - на высоте 2400 метров над уровнем моря, и в суровых климатических условиях. В результате проведенных работ ежегодная пропускная способность БТК была увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн.

Цель модернизации - превратить БТК в одну из главных грузовых артерий Среднего коридора и повысить конкурентоспособность коридора. Эта модернизация делает БТК более функциональным как один из самых коротких и гибких сухопутных маршрутов, протянувшихся из Китая и Центральной Азии в Европу.

АЖД также осуществило капитальный ремонт и обновило энергетическую систему на азербайджанской части проекта - на участке Баку-Беюк Кясик. В прошлом году на участке от Беюк Кясика до Гаджигабула была внедрена система переменного тока, заново перестроены системы связи и сигнализации. Отныне БТК - это не просто железная дорога, соединяющая Баку, Тбилиси и Карс: модернизированная линия увеличит грузопропускную способность Среднего коридора, ускорит торговые потоки Восток-Запад и, укрепив Азербайджан в качестве регионального транзитного хаба, создаст новый баланс в логистической системе Евразии.

Поделиться:
555

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ...

Политика

Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют ...

Политика

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Общество

Завершился второй день 13-й сессии всемирного форума городов - фоторепортаж

Политика

Посол Мексики: Мы учтем опыт Баку в нашей будущей деятельности

Завтра на некоторых магистральных автодорогах ограничится видимость

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об Азербайджане, показанный на открытии WUF13 - ВИДЕО

Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

В рамках WUF13 состоялась совместная сессия открытия ассамблей - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку - ВИДЕО

Последние новости

США согласились приостановить санкции против нефтяного сектора Ирана - Tasnim

Сегодня, 21:00

Посол Мексики: Мы учтем опыт Баку в нашей будущей деятельности

Сегодня, 20:54

Житель США скончался от хантавируса

Сегодня, 20:45

Завтра на некоторых магистральных автодорогах ограничится видимость

Сегодня, 20:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик об Азербайджане, показанный на открытии WUF13 - ВИДЕО

Сегодня, 20:17

Участники WUF13 посетили ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 20:15

Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение

Сегодня, 20:05

«Карабах» подписал 3-летний контракт с французским футболистом

Сегодня, 20:00

На WUF13 представлен проект Азербайджанского квартала, заложенного в Кахраманмараше - ФОТО

Сегодня, 19:45

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 19:32

Суд вынес решение по делу Шакиры о налоговом мошенничестве

Сегодня, 19:15

Вице-президент Зимбабве: В прекрасном и историческом Баку нас тепло встретили

Сегодня, 19:00

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ФОТО

Сегодня, 18:40

Bolt провел первую Азербайджанскую конференцию по безопасности в Баку в преддверии WUF 2026 - ФОТО

Сегодня, 18:20

Завершился второй день 13-й сессии всемирного форума городов - фоторепортаж

Сегодня, 18:11

Захарова: Визит Макрона и Зеленского оставил «европейские ценности» на лице Пашиняна

Сегодня, 18:00

На учениях «EFES-2026» успешно выполнена задача по захвату судна - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Государственного совета Китая - ФОТО

Сегодня, 17:31

Пакистан разместил в Саудовской Аравии 8 тыс. военных и истребители

Сегодня, 17:27

Иран угрожает Эмиратам

Сегодня, 17:24
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25