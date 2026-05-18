Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня в Баку с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабда до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), данным документом были подтверждены завершение и итоговый прием работ по модернизации, осуществленных по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Это событие также ознаменовалось началом работы совместного предприятия ООО BTKI Railways, созданного дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» в целях обеспечения эффективного управления линией БТК.

В целях увеличения пропускной способности БТК в 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» провело работы по модернизации на 184-километровом участке линии, проходящем по территории Грузии. Проект, состоящий из 5 этапов, охватывает 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и т.д.). В рамках проекта осуществлены работы по строительству новой железнодорожной линии протяженностью 30,3 км, пункта перестановки колесных пар, а также реабилитации и реконструкции существующей железной дороги протяженностью 153,1 км. Проект выполнялся в условиях сложного географического рельефа, на некоторых участках - на высоте 2400 метров над уровнем моря, и в суровых климатических условиях. В результате проведенных работ ежегодная пропускная способность БТК была увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн.

Цель модернизации - превратить БТК в одну из главных грузовых артерий Среднего коридора и повысить конкурентоспособность коридора. Эта модернизация делает БТК более функциональным как один из самых коротких и гибких сухопутных маршрутов, протянувшихся из Китая и Центральной Азии в Европу.

АЖД также осуществило капитальный ремонт и обновило энергетическую систему на азербайджанской части проекта - на участке Баку-Беюк Кясик. В прошлом году на участке от Беюк Кясика до Гаджигабула была внедрена система переменного тока, заново перестроены системы связи и сигнализации. Отныне БТК - это не просто железная дорога, соединяющая Баку, Тбилиси и Карс: модернизированная линия увеличит грузопропускную способность Среднего коридора, ускорит торговые потоки Восток-Запад и, укрепив Азербайджан в качестве регионального транзитного хаба, создаст новый баланс в логистической системе Евразии.