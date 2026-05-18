Рейсы в Нахчыван вновь отменены

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе Международного аэропорта Нахчывана рейсы авиакомпании AZAL по данному направлению были отменены.

Об этом сообщили в AZAL.

В заявлении отмечается, что после стабилизации погодных условий полёты будут возобновлены в соответствии с расписанием.

«Безопасность пассажиров остаётся главным приоритетом авиакомпании, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за неблагоприятной погоды рейсы также были задержаны в субботу.