ВОЗ прокомментировала ситуацию с распространением хантавируса

Новые случаи заражения хантавирусом могут возникнуть в ближайшие дни, но не следует считать их признаком распространения заболевания.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«В связи с длительным инкубационным периодом, <...> в ближайшие дни может быть зафиксировано больше случаев заболевания, поскольку пассажиры возвращаются в свои страны, где проходят карантин и тестирование в специализированных учреждениях или дома», — сказал он.