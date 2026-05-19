KFC Азербайджан в центре скандала: Покупатель пожаловался на сырое мясо - ВИДЕО

В распространившихся в социальных сетях видеозаписях покупатель заявил, что купленные в одном из ресторанов сети KFC куриные продукты были сырыми, с кровью и неприятным запахом.

Инцидент вызвал широкое обсуждение в социальных сетях, в связи с чем Baku TV посвятил данному инциденту новостной сюжет, в котором отмечается, что несмотря на попытки связаться с KFC по данному вопросу, компания так и не дала комментарий на данную резонансную тему.

«Попробовали, а потом дети заболели», - заявляет одна из участниц опроса, жительница Баку, в то время как другая подчеркивает, что не доверяет фастфуду, так как не знает, что за мясо используется при приготовлении.

«Какие риски для здоровья человека могут представлять сырые или недожаренные куриные продукты? В целом, по каким стандартам мясная продукция, используемая в международных ресторанных сетях, ввозится в страну и как осуществляется контроль этого процесса?» - ответы на эти вопросы попытались найти журналисты Baku TV.

Специалист по пищевым продуктам Сеймур Гафаров заявил, что при реализации птицеводческой продукции в ресторанах быстрого питания она должна быть использована в течение 2 часов после приготовления: «Если после приготовления от продукта исходит посторонний запах, не характерный для птицы, это свидетельствует о том, что ряд факторов безопасности не был соблюдён».

«Если куриное мясо в сыром виде хранится при ненадлежащей температуре, в нём начинают размножаться бактерии. Эти бактерии представляют серьёзную опасность для здоровья. Если курица не прошла полную термическую обработку или после приготовления хранилась неположенное время, через некоторое время в ней также могут сформироваться болезнетворные бактерии», - отмечает в комментарии доктор философии по медицине Аббас Багиров.

В свою очередь в Агентстве продовольственной безопасности (AQTA) отметили, что проводят плановые и внеплановые проверки на объектах общественного питания в соответствии с требованиями законодательства. AQTA призвало потребителей быть внимательными и не приобретать продукты, качество и безопасность которых вызывают сомнения. Также в AQTA подчеркнули необходимость при выборе товаров на торговых объектах обращать внимание на их упаковку и маркировку, а также требовать соответствующие сопроводительные документы.

«Потребителям рекомендуется в случае выявления каких-либо несоответствий или подозрительных ситуаций в приобретённых продуктах незамедлительно сообщать об этом в колл-центр Агентства по номеру 1003», - отмечают в AQTA.

«В ответе AQTA на запрос были перечислены общие проверки на объектах общественного питания и нормы безопасности пищевых продуктов, однако наши вопросы относительно конкретных распространившихся видеозаписей, заявлений граждан о сырой продукции и продукции с кровью, а также о том, проводилось ли какое-либо расследование по данным фактам, остались без ответа. Между тем речь идёт не об обычном недовольстве, а об утверждениях, способных свидетельствовать о потенциальной угрозе здоровью людей. Общество ждёт не общих сведений, а чётких и прозрачных ответов, основанных на конкретных фактах», - отмечается в сюжете Baku TV.