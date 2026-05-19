Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении стоками»

«Сильные дожди, наблюдавшиеся в Баку в последние дни, свидетельствуют о том, что последствия климатических изменений уже ощущаются вполне отчетливо».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, выступая на круглом столе представителей местных и региональных властей в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«За последние полгода мы очень остро ощущаем, что климат изменился. Дождь, который прошел позавчера, тоже стал для нас определенным сигналом», - отметил глава ИВ.

Э. Азизов подчеркнул, что, хотя город в целом готов к различным рискам, последние события ясно показали необходимость проведения реформ, в частности в сфере управления дождевыми стоками.

«Город готов к любым рискам, но сегодня мы увидели, что в сфере, связанной с дождевыми осадками, необходимо провести реформы», - сказал он.

Мэр Баку также отметил, что климатические изменения уже стали одной из ключевых проблем не отдельных стран, а всей планеты.

По его словам, подобные международные форумы помогают быстрее находить пути решения существующих вызовов.