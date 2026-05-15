Определилась вторая десятка финалистов конкурса «Евровидение-2026»

В столице Австрии подошел к концу второй полуфинал «Евровидения-2026», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей и профессионального жюри во вторую десятку финалистов конкурса «Евровидение-2026» вошли следующие страны – Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026» состоится в Вене 16 мая.