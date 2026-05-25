Рубио: на договоренности с Ираном есть шансы, но если дипломатия не будет успешна, США прибегнут к иным вариантам

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона есть неплохие шансы на достижение договоренности с Ираном по вопросу Ормузского пролива и начало переговоров по ядерной программе исламской республики.

"По моему мнению, у нас есть довольно надежный [вариант] касательно их возможности открыть пролив и начать очень серьезные, значимые и ограниченные по времени переговоры по ядерной проблематике. Надеюсь, мы сможем это сделать", - сказал он журналистам.

Ранее Рубио заявил в интервью газете The New York Times, что США ждут открытия Ормузского пролива, после чего будут готовы обсуждать с Ираном ядерную проблематику.

В то же время он заявил, что США намерены прибегнуть к иным вариантам дальнейших действий в отношении Ирана, если сочтут, что дипломатическое взаимодействие с Тегераном не дает желаемых результатов.

"Как сказал президент [США Дональд Трамп], он не спешит и не станет заключать плохую сделку, - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, который находится с визитом в Индии. - Мы в полной мере дадим шанс дипломатии, прежде чем попробуем альтернативные варианты".

"Либо у нас будет хорошая сделка, либо нам придется действовать иным путем", - подчеркнул Рубио, имея в виду дальнейшие шаги вашингтонской администрации в отношении Ирана. Госсекретарь отметил, что стороны все еще работают над возможными договоренностями.

Ранее Рубио в интервью индийскому телеканалу India Today заявил, что вашингтонская администрация допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, если не добьется своих целей путем переговоров с Тегераном.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. 19 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отложив на этот срок возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день он сообщил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.

