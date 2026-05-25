Феликс Вишневецкий09:35 - Сегодня
На ITV продолжается шоу «Maska»: Кошка сняла маску - ВИДЕО

В эфире канала ITV продолжается второй сезон лицензионной азербайджанской адаптации всемирно известного проекта «The Masked Singer», получившего название «Maska».

«The Masked Singer» - шоу южнокорейского производства, которое за четыре года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции. Азербайджан вошел в число стран, где этот проект официально адаптирован. 

Девятым участником шоу «Maska», покинувшим программу, стала скрывавшаяся под маской Кошки эстрадная певица, заслуженная артистка Азербайджана Шоле Сафаралиева - в последнем для нее выпуске проекта она исполнила абсолютный хит из репертуара Дуа Липы «Physical». 

Выступления масок - Инопланетянина, Гырата и Тигра - в девятом выпуске проекта представлены для просмотра ниже, а сам очередной выпуск второго сезона шоу «Maska» доступен по ссылке.

Напомним, что ранее шоу покинули певец Азад Шабанов, скрывавшийся под маской Осетра, певица Эмма Алекперзаде, участвовавшая в проекте в образе Визиря, актриса театра и кино Гюнешь Тегин (Море), режиссер Ульвия Кенуль (Змея), телеведущий Салех Багиров (Цыпленок), певица Лала Мамедова (Семени), звезда «Евровидения» Самира Эфенди (Улитка) и заслуженный артист Фирдовси Атакишиев (Донер).

Отметим, что в жюри проекта входят народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Джошгун Рагимов, телеведущая Кямиля Бабаева, победительница «Евровидения-2011» Нигяр Джамал и популярный автор и исполнитель Мурад Ариф. Ведущим шоу является Ага Надиров, известный по программе «Camaat nə deyir?».

 

Читайте по теме:

Новые маски, новые загадки: Почему стоит посмотреть шоу «Maska» - ФОТО - ВИДЕО

Маска как искусство: Кто и как создаёт образы главного шоу ITV - ФОТО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25