Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с Россией

Самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили потерял спутниковый сигнал у границы с Россией.

Об этом пишет издание The Times.

Как пишут авторы публикации, самолет с Хили на борту начал сталкиваться с радиопомехами, когда пролетал вблизи российской границы на пути из Эстонии в Великобританию. GPS-навигация пропала на время всего полета. Чтобы восстановить сигнал, необходимо было перезагрузить оборудование, но в воздухе это сделать было невозможно.

Отмечается, что министр посещал британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии. Вместе с Хили на борту находились военные и политические советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист.

