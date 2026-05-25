Вучич заявил о своей возможной отставке

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий.

Заявление сербского лидера было сделано во время его визита в Китай.

"Возможно, я скоро уйду в отставку", - передает телеканал N1 слова президента.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

21 мая Вучич объявил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.

