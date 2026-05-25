В CHP обострился спор о будущем партии: Кылычдароглу может отложить съезд

Ситуация вокруг крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции продолжает оставаться одной из ключевых тем политических процессов в стране.

Внутрипартийная напряженность усилилась после решения Апелляционного суда Анкары об аннулировании итогов последнего съезда партии, на которых было объявлено о победе Озгюра Озеля, и возвращении на пост предыдущего лидера Кемаля Кылычдароглу.

Несмотря на ожидания в связи с оперативным проведением внеочередного съезда партии, в политических кругах появились утверждения о том, что Кылычдароглу не намерен проводить его в ближайшее время. По данным источников, он может сохранить руководство партией вплоть до следующих выборов. Эксперты отмечают, что Кылычдароглу намерен лично возглавить партию на выборах, однако не рассматривает возможность собственного участия в избирательной гонке.

На фоне этих заявлений Озгюр Озель вновь выступил за скорейшее проведение выборов лидера партии. «Мы хотим выборов и партийного съезда как можно скорее», — заявил Озель.

В свою очередь, один из близких соратников Кылычдароглу - Гюрсель Текин опроверг заявления о кризисе внутри партии. Он отметил, что в партии «нет никакого хаоса», а новый съезд планируется провести в Стамбуле. По словам Текина, подготовка к внеочередному съезду начнется в ближайшее время, а сам съезд может состояться примерно через семь месяцев.

Источник: Haberler