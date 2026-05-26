В Азербайджане спасли детеныша косули, найденного в горах - ФОТО - ВИДЕО

26 мая военнослужащие Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), несущие службу по охране и обороне государственной границы на освобожденных от оккупации территориях, обнаружили в горной местности Зангиланского района детеныша косули в беспомощном состоянии.

Как передает 1news.az со ссылкой на ГПС, военнослужащие проявили заботу о редком представителе фауны. После оказания первой медицинской помощи пограничным ветеринаром были приняты необходимые меры по эвакуации детеныша в безопасное место.

В настоящее время принимаются меры по передаче косуленка, напоминающего героя знаменитого мультфильма "Бэмби", в соответствующий государственный орган.

Подчеркивается, что, наряду с охраной госграницы на освобожденных от оккупации землях, особое внимание уделяется защите окружающей среды и биоразнообразия, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

В целях обеспечения экологической безопасности на служебных территориях, охраны природных ресурсов и защиты экосистемы совместно с соответствующими госструктурами на постоянной основе проводятся необходимые мероприятия.