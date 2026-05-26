Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый Президент Алиев,

Хочу поздравить Вас и великий народ Азербайджана с Днем независимости.

После исторического мирного саммита, состоявшегося в августе 2025 года в Вашингтоне, мы совместно работали над активизацией наших отношений, кульминацией чего стало подписание вице-президентом Вэнсом Хартии о стратегическом партнерстве с Вами 10 февраля 2026 года в Баку. Мы углубляем наше партнерство в сфере региональной транспортной связности, экономических связей и сотрудничества в области безопасности и с нетерпением ждем продолжения нашего взаимодействия по этим и другим направлениям.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мы воодушевлены усилиями Азербайджана по продвижению мирного соглашения, которое Вы парафировали в августе прошлого года, включая продолжающийся процесс делимитации границы, освобождение четырех армянских заключённых в январе 2026 года, поставки топлива в Армению, а также инициативу «Мост мира», объединяющую гражданские общества двух стран.

Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в предстоящие годы и десятилетия.

Мои наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана".