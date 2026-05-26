Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане в праздничные дни

Опубликован прогноз погоды в праздничные дни (27–28–29 мая) на территории Азербайджана. 

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове 27 мая ожидается переменная облачность с временными прояснениями, осадков в основном не предвидится. Однако утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, во второй половине дня сменится на  юго-восточный. Температура воздуха: ночью +17…+19°C, днём +23…+28°C.

28 мая - переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, юго-западный. Температура: ночью +17…+20°C, днём +25…+30°C.

29 мая - переменная облачность, временами пасмурно, осадков в основном не ожидается. Однако к ночи в отдельных районах возможны дождь и гроза. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится на периодически усиливающийся северо-западный. Температура: ночью +17…+20°C, днём +21…+26°C.

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре преимущественно без осадков, однако к вечеру 29-го местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +10…+15°C, днём +25…+30°C.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Физули, Агдаме, а также в Дашкесан-Гядабейском районе и Гёйгёле преимущественно без осадков. Однако 27-28-го в дневные часы и 29-го к вечеру местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +6…+11°C, днём +17…+22°C, в отдельных местах до +25°C.

В Восточном Зангезуре - Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне и Зангилане преимущественно без осадков. Тем не менее 27–28-го в дневные часы в отдельных горных районах, а 29-го к вечеру местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +6…+11°C, днём +17…+22°C, в отдельных местах до +26°C.

В Газахе, Гяндже, Самухе, Геранбое, Тертере, Шамкире, Товузе и Нафталане преимущественно без осадков. Однако 27–28-го днём в отдельных горных районах, а 29-го к вечеру местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +14…+18°C, днём +25…+30°C.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязани, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре преимущественно без осадков. Тем не менее 27-го днём в отдельных восточных районах, а 29-го утром - начиная с горных районов - местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град; 29-го днём осадки могут быть несколько сильнее. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +10…+15°C, днём +23…+28°C; в горах ночью +5…+10°C, днём +15…+20°C.

В Евлахе, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Барде, Бейлягане, Сабирабаде, Мингячевире, Билясуваре, Саатлы, Гёйчае, Уджаре, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале преимущественно без осадков. Однако вечером 29-го местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +15…+19°C, днём +26…+31°C.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Билясуваре и Джалилабаде преимущественно без осадков. Тем не менее 27-го днём в отдельных горных районах, а 29-го к ночи местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах не исключены интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром временами туман. Северо-восточный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться. Температура: ночью +15…+18°C, днём +24…+29°C; в горах ночью +13…+16°C, днём +21…+26°C.

