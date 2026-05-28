В городе Ходжалы сдано в эксплуатацию ООО «Карабахский текстильный дом» - ФОТО

First News Media15:02 - Сегодня
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Карабахский текстильный дом» в городе Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров и учредитель ООО «Карабахский текстильный дом» Ризван Тахмазов проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что на предприятии, где установлено турецкое и китайское технологическое оборудование, в течение года будет производиться 1,4 миллиона единиц текстильной продукции. На первоначальном этапе на предприятии предусматривается производство домашнего текстиля различных видов и размеров, в том числе постельного белья, покрывал для кроватей и диванов, полотенец и другой продукции. Сырье для производства будет обеспечиваться в основном за счет внутреннего рынка, а также импортироваться из Турции, Узбекистана и Китая. Продукция предприятия, наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, будет также экспортироваться.

На предприятии постоянной работой обеспечены 85 человек. Это в основном граждане, вернувшиеся на освобожденные от оккупации территории и проживающие в близлежащих районах. Наряду с этим, 40 жителей Ходжалинского и Агдамского районов будут привлечены к 2-месячному профессиональному обучению, организованному при поддержке Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения. Участники, успешно завершившие программу обучения, будут обеспечены работой на предприятии. В будущем планируется довести количество рабочих мест до 200, а также дополнительно организовать производство одежды. Отметим, что на швейной фабрике ООО «Карабахский текстильный дом», расположенной в городе Ханкенди, в настоящее время работают 60 человек.

Первоначальная инвестиционная стоимость производственного предприятия составляет 4,2 миллиона манатов. На его создание Фондом развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 3,2 миллиона манатов, а 1 миллион манатов был направлен в качестве частных инвестиций. Предприятие воспользуется всеми льготами и освобождениями, предусмотренными для резидентов освобожденных от оккупации территорий.

Начало деятельности предприятия внесет вклад в развитие промышленности в нашей стране, расширение местного производства и экспортного потенциала, снижение импортозависимости, а также создаст условия для повышения занятости на освобожденных от оккупации территориях. В целом на освобожденных от оккупации территориях для предпринимателей создана благоприятная инвестиционная и деловая среда, что служит расширению экономической деятельности и обеспечению устойчивого развития в регионе. Для резидентов освобожденных от оккупации территорий применяются широкие налоговые, таможенные и социальные льготы.

