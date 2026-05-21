В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости - ОБНОВЛЕНО

Президент Республики Тринидад и Тобаго, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Кристин Карла Кангалу направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Тринидад и Тобаго, от себя лично рада передать Вам, Правительству и народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Ваше превосходительство, прошу принять мои искренние пожелания личного благополучия Вам, а также прогресса и процветания народу Азербайджана".

***

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн Пхра Ваджираклаочаоюхуа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Выражаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, Вашей стране и народу – благополучия и процветания.

За более чем 30 лет дружеские отношения между Таиландом и Азербайджаном, основанные на взаимопонимании и общих ценностях, достигли значительного развития.

Твердо убежден, что благодаря нашей сильной воле мы будем и впредь наращивать совместные усилия на благо наших стран и народов, укрепляя дружественные отношения и продолжая деятельность по развитию двустороннего сотрудничества, в частности в сферах торговли, инвестиций и туризма".

***

Президент Ливанской Республики генерал Джозеф Аун направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени ливанского народа и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам крепкого здоровья, личного благополучия, дружественной Азербайджанской Республике и ее народу – дальнейшего прогресса и процветания под Вашим мудрым руководством.

Этот праздник, воплощающий ценности единства и сотрудничества, является возможностью для укрепления братских отношений и активизации наших совместных усилий во имя достижения новых успехов на благо и в интересах наших народов и стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мои высочайшее почтение и наилучшие пожелания".

***

Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Господин Президент.

Моя супруга и я передаем Вашему превосходительству и гражданам Азербайджанской Республики самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости.

Этот знаменательный день – прекрасная возможность задуматься о крепкой дружбе между двумя народами. Я высоко ценю прочность двусторонних связей и подтверждаю приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в предстоящие годы.

В то время как мы сталкиваемся с общими вызовами современности, в частности с вопросами, связанными с изменением климата и защитой окружающей среды, выражаю надежду на то, что наши страны продолжат совместную деятельность во имя эффективных и долгосрочных решений.

Моя супруга и я шлем Вам и всем азербайджанцам самые искренние приветствия с пожеланиями мира, процветания, благополучия в предстоящий период".

***

Президент Южно-Африканской Республики Матамела Сирил Рамапоса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От своего имени и от имени Правительства и народа Южно-Африканской Республики передаю Вам, Правительству и народу Азербайджана наши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательной даты – 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, еще раз заявляю о нашем намерении и дальше развивать безупречные дружеские отношения между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

***

Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейха аль-Газвани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - 28 Мая - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана новых успехов и благополучия.

Пользуясь этой приятной возможностью, особо подчеркиваю наше намерение наращивать усилия по укреплению и развитию сотрудничества между двумя странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение".

19:30

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый Президент, дорогой Брат.

Выражаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей страны.

Желаю Вам здоровья и счастья, Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего развития и процветания".

***

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Отмечая этот знаменательный день вместе с Вами, я высоко ценю дружеские отношения между Египтом и Азербайджаном. В то же время еще раз подтверждаю свою приверженность тесному сотрудничеству с Вами в деле дальнейшего углубления и расширения наших отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес и отвечающих интересам наших дружественных народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания".

***

Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой и еще раз подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Мы высоко оцениваем устойчиво развивающиеся отношения между нашими странами в энергетической, промышленной, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах и уверены, что наше партнерство будет выгодно обеим странам. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более обширном регионе.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, народу Азербайджана – мира и процветания".

***

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выразить Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, пожелать Вашему народу прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние узы сотрудничества и дружбы. Уверен, что деятельность по развитию отношений между нашими дружественными странами и реализации сотрудничества в новых направлениях будет продолжена. Экономический потенциал двух стран может стать стимулом для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

***

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

С большим удовольствием выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – дальнейшего прогресса и процветания.

Высоко ценю тесные отношения между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой.

Наше сотрудничество укрепляется благодаря нашей решимости углублять его и выстраивать особое партнерство, отвечающее стремлениям граждан наших братских стран".

***

Президент Республики Корея Ли Чжэ-мён поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Корея рад выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Считаю чрезвычайно важным дальнейшее развитие сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, основанного на непоколебимой дружбе и глубоком доверии.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться, а горизонты нашего сотрудничества расширятся благодаря тесному взаимодействию в различных областях.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Азербайджанской Республике - дальнейшего прогресса и процветания, Вашему народу - счастья".

***

Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Азербайджанской Республики – 28 мая – Днем независимости, желаю благополучия и процветания".

***

Король Швеции Карл XVI Густав поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вашему превосходительству здоровья, счастья, народу Азербайджана – процветания".

***

Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Мальты передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

С момента установления дипломатических отношений Мальта и Азербайджан успешно развивают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании. Убеждена, что наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в предстоящие годы будет укрепляться.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".