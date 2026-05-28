В Исмайыллы бурная река заблокировала внедорожник с людьми - ВИДЕО

На участке реки Гирдиманчай, проходящем через село Зарнава Исмайыллинского района, граждане оказались в беспомощном состоянии в автомобиле.

Как сообщает 1news.az, на место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели Исмайыллинского районного отдела Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки выяснилось, что из-за сильного течения реки легковой автомобиль марки «Нива» потерял возможность двигаться, в результате чего находившиеся в салоне люди не могли выбраться самостоятельно.

Благодаря оперативным действиям пожарных-спасателей, пять человек (все мужчины), находившиеся в беспомощном состоянии в автомобиле, были успешно спасены.