Ильхам Алиев поздравил руководство и коллектив Евразийского национального университета
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю правления, ректору Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Ерлану Сыдыкову.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Сыдыков,
Сердечно поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив со знаменательным юбилеем – 30-летием основания Евразийского национального университета имени Льва Гумилева (ЕНУ).
Пройдя со дня своего основания славный путь, ЕНУ добился значительных успехов и стал одним из ведущих высших учебных заведений Казахстана, а также авторитетным научно-образовательным центром в регионе.
Благодаря профессионализму профессорско-преподавательского состава и новаторскому подходу к организации учебного процесса, ЕНУ сегодня считается символом высококачественного образования, одним из учебных заведений мирового значения. Многие выпускники университета вносят свой вклад в развитие и процветание независимого Казахстана.
Я испытываю огромную гордость оттого, что в течение 22-х лет ношу звание почетного профессора этого славного научного учреждения.
Уверен, что Евразийский национальный университет и впредь будет укреплять свои позиции среди престижных университетов мира, добросовестно выполнять свою высшую миссию по развитию фундаментальной науки и подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям времени.
В этот знаменательный день юбилея, желаю Вам, всему профессорско-преподавательскому составу и студентам университета крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых вершин и успехов в деятельности».