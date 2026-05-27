 Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

First News Media19:45 - Сегодня
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости Вашей страны.

Азербайджан, из года в год повышая свою роль и авторитет в региональных и международных процессах, демонстрирует динамичное развитие как важный участник регионального сотрудничества в энергетической, логистической и экономической сферах.

Украина высоко ценит стратегический характер отношений между нашими странами и последовательную поддержку, которую Азербайджан оказывает нашему государству, а также народу Украины в этот крайне сложный период.

Выражаю Вам особую признательность за оказываемую Украине гуманитарную и энергетическую помощь, участие в восстановлении города Ирпень, а также реализацию программ по реабилитации и оздоровлению украинских детей. Эти шаги являются проявлением подлинной солидарности и взаимного уважения между нашими государствами.

Украина неизменно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность государств в рамках их международно признанных границ. Уверен, что приверженность этим принципам и впредь будет оставаться основой стабильности и безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.

Убежден, что есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в энергетической, логистической сферах, в области транспортной связности, инфраструктуры и безопасности. В условиях трансформации глобальных энергетических и логистических маршрутов роль и устойчивость наших государств в обеспечении региональных взаимосвязей будут только возрастать. Верю, что украино-азербайджанское стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться в интересах наших государств и народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности».

Поделиться:
227

Актуально

Общество

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Xроника

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь ...

Политика

Кавелашвили: Сотрудничество между Баку и Тбилиси укрепляет безопасность региона

Общество

На участке дороги Локбатан - Гюздек в Баку ведутся восстановительные работы - ...

Xроника

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Гурбан байрамы - ФОТО

Ким Чен Ын направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Последние новости

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

Сегодня, 20:40

Шахин Бабаев: 10 новых станций метро появятся в Баку до 2030 года

Сегодня, 20:20

Владимир Путин прибыл в Казахстан с госвизитом

Сегодня, 20:00

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Сегодня, 19:45

Россия отправит в Армению карбамид и муку через Азербайджан

Сегодня, 19:30

Хафиз Гаджиев попросил у богатых людей пайки с мясом на Гурбан-байрамы: У меня нет такой возможности

Сегодня, 19:17

Швейцария проведет референдум за «вечный нейтралитет»

Сегодня, 19:00

Тиктокер Arzum опубликовала видео резонансного ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 18:48

Кавелашвили: Сотрудничество между Баку и Тбилиси укрепляет безопасность региона

Сегодня, 18:15

МИД Германии: Азербайджан является для нас очень важным партнером

Сегодня, 18:00

В Черновцах представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана

Сегодня, 17:50

Оверчук: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Сегодня, 17:16

Премьер Греции поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 17:07

Захарова: РФ уведомила МИД Армении о возможности денонсации соглашения по газу

Сегодня, 17:05

Модрич решил завершить карьеру

Сегодня, 16:53

В Азербайджане видимость на дорогах снизится до 1000 м

Сегодня, 16:43

Президент Индии поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 16:34

Песков: Льготный газ для Армения - это не с неба, а за счет России

Сегодня, 16:25

Президент Греции поздравил азербайджанского коллегу с Днем независимости

Сегодня, 15:55

«Любить родину важно для счастливой жизни»: Владислав Лисовец поздравил Азербайджан с Днём независимости - ВИДЕО

Сегодня, 15:35
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25