Умер пострадавший, пытавшийся сжечь себя на суде по делу Шихалиева
Скончался один из ключевых потерпевших по уголовному делу бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлама Шихалиева.
Как передает Qafqazinfo, на 77-м году жизни умер Афсал Гасаналиев, посвятивший службе в правоохранительных органах более 30 лет.
Гасаналиев заявлял, что по незаконному указанию Шихалиева и его людей он 5 месяцев провел под арестом, и у него отобрали 50 тысяч долларов.
В связи с пережитым он настойчиво требовал вызвать в суд для дачи показаний Закира Гаралова, занимавшего тогда пост генерального прокурора, и его первого заместителя Рустама Усубова. Когда это и другие ходатайства были отклонены, доведенный до отчаяния потерпевший едва не совершил самосожжение прямо в зале суда. Из-за попытки суицида заседание тогда пришлось отложить.
И хотя суд в итоге удовлетворил гражданский иск Гасаналиева, дожить до фактического исполнения судебного решения ему так и не удалось.
Решением суда Мовлам Шихалиев был приговорен к 12 годам лишения свободы и лишен воинского звания генерал-майора.