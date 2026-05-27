Заместитель Премьер-министра Болгарии: Существует большой потенциал для расширения экономического сотрудничества с Азербайджаном

Существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном в торгово-экономической сфере и в области взаимных инвестиций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель Премьер-министра Болгарии Александр Пулев на официальном приеме, организованном в Софии по случаю Дня независимости Азербайджана.

Поздравив азербайджанский народ с этой знаменательной датой, Александр Пулев подчеркнул, что Азербайджан является надежным стратегическим партнером Болгарии.

Заместитель Премьер-министра высоко оценил вклад Азербайджана в диверсификацию источников энергии его страны и обеспечение энергетической безопасности региона, а также особо отметил стратегическое значение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и инициатив по созданию цифровых коммуникаций, объединяющих Европу и Азию.