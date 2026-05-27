Шахин Бабаев: 10 новых станций метро появятся в Баку до 2030 года

В рамках проекта расширения ЗАО "Бакинский метрополитен" вместе с международной консалтинговой компанией разработана специальная программа по 10 приоритетным направлениям.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев.

Он отметил необходимость совместной деятельности с международными финансовыми учреждениями, стратегическими партнерами и иностранными инвесторами для реализации масштабных проектов.

"В этих целях в рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы" уже стартовал процесс тесного сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Всемирным банком в направлении строительства 10 станций метро, а также наращивания инфраструктурного потенциала Азербайджанских железных дорог. Со стороны АБИИ в рамках "Проекта расширения Бакинского метрополитена - I этап" подписано соглашение о финансировании на сумму $180 млн", - сказал Бабаев.

По его словам, привлечение инвесторов остается в качестве основной цели: "Последовательно продолжаются встречи и в направлении обмена знаниями, регулирования кадровых ресурсов, проведения взаимных тренингов со специалистами. Этот процесс уже осуществляется не только в формате встреч, но и в виде механизма взаимного сотрудничества с указанными холдингами".