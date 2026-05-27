Сценарист «Симпсонов» будет баллотироваться в президенты США - ВИДЕО

Сценарист мультсериалу «Симпсоны» Дэн Грини заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2028 году .

«Я решил рискнуть всем и баллотироваться в президенты. Это смелый поворот, но я думаю, именно так я смогу оказать наибольшее влияние»,— сказал Грини в ролике, опубликованном на его YouTube-канале. Он признался, что президентская гонка кажется ему безумной идеей.

«Я бы с радостью помог, но я не юрист. Я всего лишь самопровозглашённый пророк... который окончил юридический факультет, получил диплом, сдал экзамен на адвоката... Стоп! Да я же юрист!» — заявил Грини.