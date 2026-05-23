Сколько стоят жертвенные животные на Гурбан байрамы? - ВИДЕО

Накануне праздника Гурбан байрамы на рынках и в пунктах забоя столицы минимальная стоимость овцы начинается от 300 манатов.

Как сообщает Xəzər TV, если в прошлом году минимальная цена варьировалась в пределах 250-280 манатов, то в текущем году она выросла до 300-340 манатов.

При продаже по живому весу стоимость одного килограмма составляет от 9.5 до 11 манатов, в зависимости от упитанности животного.

В регионах ценники традиционно ниже столичных. Благодаря прямым поставкам из частных фермерских хозяйств, мелкий рогатый скот, выращенный на местных пастбищах, можно приобрести за 250-270 манатов. Однако по сравнению с прошлым годом тенденция к подорожанию затронула и районы страны.

По словам продавцов, на фоне роста цен покупательская способность населения и общий спрос в этом году заметно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.