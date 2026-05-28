За два дня Бакинский автовокзал обслужил около 20 тысяч пассажиров

В связи с празднованием Гурбан-байрам и Дня независимости все автовокзалы и автостанции Азербайджана с 26 мая работают в усиленном режиме.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Отмечается, что за два дня из Бакинского международного автовокзального комплекса было выполнено 592 рейса, благодаря чему около 20 000 пассажиров комфортно и безопасно добрались до мест назначения.

Для удовлетворения повышенного спроса было организовано дополнительно 180 рейсов. При этом 55% пассажиров приобрели билеты онлайн через портал biletim.az.