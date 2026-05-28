Южный Кавказ исторически принадлежал к числу регионов, где внутренние политические процессы редко оставались исключительно внутренним делом.

Географический перекресток империй, торговых путей и цивилизационных разломов всегда притягивал интересы внешних игроков, превращавших локальные противоречия в элемент более масштабного геополитического противостояния. На фоне нынешних трансформаций мировой системы эта особенность региона не исчезла, напротив, приобрела еще более острые формы. В эпицентре этого процесса все отчетливее оказывается Армения.

Эта страна неуклонно превращается в арену геополитического противостояния, где внутренние процессы определяются не национальной повесткой, а конкуренцией внешних центров силы.

Политическое поле страны фактически расколото между прозападными и пророссийскими лагерями, тогда как самостоятельная стратегическая линия Еревана становится все менее заметной. Более того, ситуация все отчетливее показывает - независимой политической платформы в Армении фактически не существует.

В результате внутренняя политическая дискуссия в стране все чаще сводится не к обсуждению собственной модели развития, а к выбору между различными конкурирующими внешнеполитическими ориентирами. Это постепенно вытесняет из общественной повестки вопросы институциональных реформ, экономики и долгосрочной стратегии государственного развития.

Теряя способность проводить самостоятельную политику, Армения все больше превращается в площадку столкновения интересов Запада и России. Со всеми вытекающими последствиями для собственной государственности и региональной стабильности.

Одним из наиболее показательных проявлений этой тенденции является усиление медийно-политической раскрутки фигур Самвела Карапетяна и Рубена Варданяна.

И если в случае с военным преступником Рубеном Варданяном речь, по сути, идет о попытке сохранить в армянской и международной повестке тему «многострадальных» карабахских армян, то фигура российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна все пристальнее рассматривается в контексте возможной трансформации внутриполитического баланса в Армении.

Соответственно, возглавляемый им прокремлевский блок «Сильная Армения» постепенно продвигается как один из потенциальных центров влияния в будущей конфигурации армянской политики. При этом декларируемое «усиление» Армении на практике больше выглядит как курс на углубление внешней зависимости и сохранение конфронтационной модели в регионе.

Показательно, что ставка вновь делается на фигуры, обладающие не столько устойчивой внутренней политической базой, сколько серьезными внешними ресурсами, медийным влиянием и связями за пределами Армении. Именно это позволяет говорить о попытках заново сформировать вокруг данных фигур альтернативный центр политического влияния, ориентированный прежде всего на внешнюю поддержку, реваншистскую риторику и сохранение конфронтационной повестки в регионе. В этом контексте особенно заметно усиление информационного сопровождения темы «многострадальных» карабахских армян, которая используется как инструмент политической мобилизации и давления на действующую власть.

Эти процессы находят отражение и в трансформации самой внутриполитической повестки Армении. Все отчетливее просматриваются попытки вновь перевести общественное внимание с вопросов внутреннего развития и социально-экономических проблем на тему конфронтации с Азербайджаном. На этом фоне заявления представителей реваншистского лагеря становятся все более радикальными и ориентированными скорее на эмоциональную мобилизацию общества, чем на поиск долгосрочной региональной стабильности.

Подобные тенденции проявляются и в конкретных политических сигналах со стороны фигур, вовлеченных в данную конфигурацию влияния. В частности, Рубен Варданян, находясь в бакинской тюрьме, фактически продолжает воспринимать себя как участника политических процессов в Армении и регулярно обращается к внутриполитической повестке, включая критику действующего руководства.

Параллельно усиливается антииазербайджанская риторика Самвела Карапетяна, который в последние дни неоднократно выступал с заявлениями о намерении «создать проблемы» для Баку через собственные международные связи.

Подобная риторика строится прежде всего на эксплуатации общественных страхов, реваншистских настроений и искусственном поддержании атмосферы внешней угрозы внутри армянского общества. Именно поэтому происходящее все сложнее рассматривать исключительно как элемент обычной предвыборной борьбы - уж слишком очевидным становится совпадение интересов тех сил, которые выступают против окончательной нормализации армяно-азербайджанских отношений и устойчивого мира в регионе.

На этом фоне правящая команда во главе с Николом Пашиняном делает ставку на дальнейшее форсированное сближение с США и Европейским Союзом, пытаясь убедить армянское общество в том, что именно западный вектор способен обеспечить стране гарантии безопасности и политической устойчивости.

Благо, вслед за деликатным европейским «авансом» пришла и мощная, открытая поддержка из-за океана. Официальный Вашингтон, уже не скрывает даже ради приличия своего удовлетворения текущим вектором армянского руководства, подтверждением чему стал визит в начале этой недели, то есть за считанные дни до выборов в Армении, госсекретаря США Марко Рубио в Ереван. Визита, в ходе которого было объявлено о начале нового этапа стратегического партнерства и парафировано рамочное соглашение по логистическому проекту TRIPP (Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания). Но и это еще не все. Американская поддержка действующей армянской власти проявилась наглядно, когда президент Дональд Трамп выступил с беспрецедентно открытым заявлением, подчеркнув, что «премьер-министр Армении Никол Пашинян, великий друг и лидер, делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной», и добавив, что «Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа». Глава Белого дома официально зафиксировал свои предвыборные симпатии, провозгласив, что «по этим причинам Никол получает мою полную и абсолютную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года».

В ответ на этот курс в армянской политике вновь активизируются фигуры, связанные с российскими политико-экономическими кругами. Однако, по оценкам ряда аналитических источников, попытки сыграть на страхах избирателей пока демонстрируют ограниченную эффективность. Активность оппозиционных сил во многом сосредоточена в социальных сетях и телеграм-каналах, тогда как в экспертной среде все чаще отмечается подмена реальной критики действующей власти технологическими кампаниями. На этом фоне суммарная поддержка пророссийских сил, по различным оценкам, пока не демонстрирует прорывной динамики, фиксируя лишь ограниченный рост отдельных политических фигур на фоне общей стагнации альтернативных проектов.

Тем не менее происходящее в Армении все отчетливее выходит за рамки стандартного внутриполитического противостояния. Предстоящие парламентские выборы становятся не просто борьбой за власть между различными элитными группами, а отражением более масштабной геополитической конкуренции за влияние на Южном Кавказе.

На этом фоне сама Армения рискует оказаться в положении государства, где ключевые политические процессы определяются уже не внутренним общественным запросом, а борьбой внешних игроков за контроль над стратегически важным регионом. В этих условиях главный вопрос заключается уже не только в том, кто именно получит власть после выборов, а в том, сохранит ли Армения способность самостоятельно определять собственный политический и стратегический курс в условиях усиливающегося внешнего давления.

В конечном итоге именно реальный курс на мирную повестку с Азербайджаном остается для Армении ключевым и безальтернативным условием снижения геополитической турбулентности и формирования устойчивой системы региональной безопасности в целом.