Президент: Сегодня под нашим контролем находится каждая пядь земли на территории Азербайджана

И 2020-й, и 2023-й годы – это наша славная Победа, и мы вечно будем гордиться этим Триумфом. Сегодня под нашим контролем находится каждая пядь земли на территории Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Бёюк Галадереси в Шуше.

«Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены. Достигнутый мир был установлен на наших условиях», - добавил глава государства.