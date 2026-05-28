Президент Ильхам Алиев: Независимость – это великое благо, великое достижение

Независимость – это великое благо, великое достижение. Однако подлинная независимость бывает тогда, когда страна способна проводить независимую политику. И Азербайджан относится к числу таких стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями в селе Бёюк Галадереси Шушинского района.

«Сегодня в мире насчитывается около 200 независимых государств. Но нельзя сказать, что все они действительно независимы. Мы являемся независимым государством в подлинном смысле этого слова. Потому что мы сами вершим свою судьбу, проводим нашу политику, ни на кого не оглядываясь, во имя народа и государства, на основе защиты национальных интересов», - отметил глава государства.