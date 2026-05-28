В Баку и большинстве регионов Азербайджана объявлен оранжевый уровень опасности

В связи с ожидаемой 29–30 мая ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в регионах объявлены желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности.

Как сообщает 1news.az, соответствующее предупреждение вынесена Национальной службой гидрометеорологии.

Согласно оранжевому уровню предупреждения, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Самухе, Дашкесане, Гедабеке, Кельбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Гёйгёле, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Агдаме, Агджабеди, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Губе, Гусаре и Нефтчале будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.

В других регионах страны, в соответствии с желтым уровнем предупреждения, ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.