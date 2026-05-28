КСИР назвал число судов, прошедших за сутки через Ормуз

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) заявили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 23 судна.

Суда, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые корабли, прошли через Ормуз под координацией и обеспечением безопасности ВМС, говорится в заявлении.

«Получение разрешения и обеспечение координации движения в Ормузском проливе являются обязательными. Как уже сообщалось ранее, проход по другим маршрутам будет расцениваться как нарушение, и будут приняты необходимые меры», - отмечается в нем.

Между тем сообщается, что минувшей ночью несколько судов попытались войти в Персидский залив без разрешения, отключив навигационные системы, однако после предупреждения со стороны ВМС были вынуждены вернуться назад.

Источник: TRT Haber