Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении

Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", - говорится в сообщении.

15 мая стало известно, что Россельхознадзор намерен провести инспекции ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения.

21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам предприятий.

