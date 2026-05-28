Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении

First News Media15:32 - Сегодня
Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", - говорится в сообщении.

15 мая стало известно, что Россельхознадзор намерен провести инспекции ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения.

21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам предприятий.

Источник: Sputnik Армения

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
