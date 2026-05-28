Какие азербайджанские телеканалы были наказаны за гендерную дискриминацию?

В ходе мониторингов, проведенных в течение 2025 года, к ряду телеканалов были применены санкции за нарушение статьи 14.1.4 Закона «О медиа», а именно за пропаганду половой (гендерной) дискриминации.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.

Согласно информации, в разное время года телеканалам Space TV, Xəzər TV, ARB и Baku TV были вынесены официальные предупреждения. Кроме того, вещание телеканала Space TV было приостановлено один раз на 6 часов, а вещание телеканала Kanal S — на 24 часа.

За распространение информации, дискредитирующей институт семьи, телеканалу MTV в разное время выносились официальные предупреждения, а также был составлен протокол об административном правонарушении, который направили в соответствующий суд.