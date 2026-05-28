Пашинян подаст еще один иск против Самвела Карапетяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что намерен подать в суд третий иск против лидера партии "Сильная Армения", российского предпринимателя Самвела Карапетяна, либо против его политического объединения.

На этот раз — за утверждение, что Пашинян якобы заявлял о готовящемся переселении в Армению 300 тыс. азербайджанцев, проинформировал премьер.

"Сообщу, что еще один судебный иск представлю. <...> Вчера после интервью телеканалу Armenia TV они заявили, что я подтвердил, что 300 тыс. азербайджанцев вернутся или приедут в Армению. Я в связи с этим выдвину третий иск, и думаю, что в этом случае Самвел Карапетян должен принести третье извинение", — сказал он.

14 мая премьер подал иск против Карапетяна за высказывание бизнесмена о том, что Пашинян привез из Китая около тонны галлюциногенных грибов и употребляет их перед выступлениями. Премьер требует дать опровержение в СМИ и взыскать в качестве компенсации сумму в размере 6 млн драмов (около $16,2 тыс.).

25 мая Пашинян сообщил, что намерен подать второй иск против Карапетяна за слова о том, что у него есть дом в Канаде.

Источник: ТАСС