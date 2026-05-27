 Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

Фаига Мамедова13:00 - Сегодня
Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

В редакцию 1news.az повторно обратилась Тарана Асланова - мать 14-летнего Ахадова Али, который борется с тяжелым заболеванием - Т-клеточным лейкозом.

По словам мамы, уже на протяжении пяти месяцев Али проходит тяжелейшие курсы химиотерапии.

«До этого было еще несколько блоков лечения - два относительно стандартных курса. Но последние три курса стали самыми тяжелыми. Для детей просто не существует более тяжелой химиотерапии - Али получил самую сильную из возможных. Он прошел через все три этапа. Мы пережили невероятные, страшные трудности. Знаете, после всего, что произошло, мы уже совсем не те люди, какими были в январе. Всё изменилось - наше мышление, отношение к жизни, появился постоянный страх за ребенка», - рассказывает Т.Асланова.

«Первые тревожные симптомы появились у Али, когда увеличились лимфатические узлы на шее. Врачи предположили, что это может быть связано с перенесённым гриппом. В тот период Али готовился к экзаменам и хорошо учился и очень ответственно относится к школе», - вспоминает Тарана ханум.

По словам матери, далеко не каждый ребенок способен выдержать подобное лечение, поскольку это самый тяжелый этап терапии.

«Мы дошли до этого момента, и теперь Али необходима трансплантация костного мозга. После праздников врачи должны принять окончательное решение, потому что сейчас он находится в периоде восстановления. Как только организм окрепнет, будет назначена дата операции. Точной даты пока нет, но уже известно, что трансплантация обязательно состоится в июне», - говорит мама мальчика.

Как отмечает Тарана Асланова, клиника уже выставила предварительный счет на проведение трансплантации в размере 55 тысяч долларов.

«Я несколько раз уточняла сумму - проформа-счет именно такой. После пересадки нас ждет еще как минимум двухмесячное пребывание здесь, а это дополнительные расходы на лечение, проживание и восстановление. Как всё будет дальше - мы не знаем. Для нас это последний шанс», - говорит она.

Мать Али также рассказала, что семья пока не смогла оплатить счет за май, который оказался особенно большим из-за состояния ребенка.

«Али сейчас постоянно переливают кровь. После тяжелейшего этапа лечения его организм сильно истощен. Ему ежедневно требуются тромбоциты, эритроциты, дорогостоящие антибиотики и множество других препаратов. Всё это стоит огромных денег. Возможно, за этот месяц мы еще сможем рассчитаться, но средств на саму пересадку у нас уже нет», - рассказывает Т.Асланова.

Сейчас семья обращается за помощью ко всем неравнодушным людям и надеется успеть собрать необходимую сумму.

«Сколько времени мы останемся здесь после трансплантации - неизвестно. При таком заболевании всё зависит от показателей крови и того, как будет восстанавливаться иммунная система ребенка. Минимум два-три месяца необходимо находиться под наблюдением врачей. А дальше - всё в руках Всевышнего», - говорит мама Али.

Номер банковской карты: 4169 7388 8911 5873

Телефон для связи: +994 55 935 88 96

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

Поделиться:
501

Актуально

Общество

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

Посольство США поздравило Азербайджан с Гурбан байрамы - ФОТО

Общество

Ровшан Тагиев: «Невнимательность на дорогах омрачила праздничную радость ...

Общество

В ходе операции в Гусаре обезврежен разыскиваемый мужчина

Общество

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Ушел из жизни студент Сумгаитского государственного университета

Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

В Гёйчае выявлен водитель, употребивший марихуану за рулём

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане в праздничные дни

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

В России неоднозначно отреагировали на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана 

Последние новости

В Армении арестовали двоих граждан, подкупавших людей для участия в митинге оппозиции

Сегодня, 14:40

В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:20

В Казахстане потерпел крушение самолет, есть погибший

Сегодня, 14:05

Что мы будем экспортировать в ЕС: Кочарян о безальтернативности рынка ЕАЭС для Армении

Сегодня, 13:38

Посольство США поздравило Азербайджан с Гурбан байрамы - ФОТО

Сегодня, 13:28

Парламент Венгрии остановил выход из МУС

Сегодня, 13:25

В Иране заявили о продолжении непрямых контактов с США

Сегодня, 13:18

СМИ: Зеленский поручил готовиться к продолжению войны на 2–3 года

Сегодня, 13:12

Ушел из жизни студент Сумгаитского государственного университета

Сегодня, 13:05

Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

Сегодня, 13:00

Эрдоган резко высказался в адрес Нетаньяху во время праздника Курбан-байрам

Сегодня, 12:55

В Иране заявили о необходимости усилить контроль над Ормузским проливом

Сегодня, 12:50

Израильский министр: не позволим США и Ирану заключить соглашение

Сегодня, 12:47

В Гёйчае выявлен водитель, употребивший марихуану за рулём

Сегодня, 12:43

СМИ: Британия и Польша готовят соглашение об усилении обороны

Сегодня, 12:40

В мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше совершён праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 12:38

США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

Сегодня, 12:35

Ровшан Тагиев: «Невнимательность на дорогах омрачила праздничную радость некоторых семей»

Сегодня, 12:30

Reuters: НАТО создаст новую структуру для усиления обороны стран Балтии

Сегодня, 12:28

В ДР Конго продолжается масштабная вспышка эболавирусной инфекции: более 900 случаев

Сегодня, 12:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25