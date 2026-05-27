Мать борющегося с лейкозом Али просит о помощи: «Для нас это последний шанс»

В редакцию 1news.az повторно обратилась Тарана Асланова - мать 14-летнего Ахадова Али, который борется с тяжелым заболеванием - Т-клеточным лейкозом.

По словам мамы, уже на протяжении пяти месяцев Али проходит тяжелейшие курсы химиотерапии.

«До этого было еще несколько блоков лечения - два относительно стандартных курса. Но последние три курса стали самыми тяжелыми. Для детей просто не существует более тяжелой химиотерапии - Али получил самую сильную из возможных. Он прошел через все три этапа. Мы пережили невероятные, страшные трудности. Знаете, после всего, что произошло, мы уже совсем не те люди, какими были в январе. Всё изменилось - наше мышление, отношение к жизни, появился постоянный страх за ребенка», - рассказывает Т.Асланова.

«Первые тревожные симптомы появились у Али, когда увеличились лимфатические узлы на шее. Врачи предположили, что это может быть связано с перенесённым гриппом. В тот период Али готовился к экзаменам и хорошо учился и очень ответственно относится к школе», - вспоминает Тарана ханум.

По словам матери, далеко не каждый ребенок способен выдержать подобное лечение, поскольку это самый тяжелый этап терапии.

«Мы дошли до этого момента, и теперь Али необходима трансплантация костного мозга. После праздников врачи должны принять окончательное решение, потому что сейчас он находится в периоде восстановления. Как только организм окрепнет, будет назначена дата операции. Точной даты пока нет, но уже известно, что трансплантация обязательно состоится в июне», - говорит мама мальчика.

Как отмечает Тарана Асланова, клиника уже выставила предварительный счет на проведение трансплантации в размере 55 тысяч долларов.

«Я несколько раз уточняла сумму - проформа-счет именно такой. После пересадки нас ждет еще как минимум двухмесячное пребывание здесь, а это дополнительные расходы на лечение, проживание и восстановление. Как всё будет дальше - мы не знаем. Для нас это последний шанс», - говорит она.

Мать Али также рассказала, что семья пока не смогла оплатить счет за май, который оказался особенно большим из-за состояния ребенка.

«Али сейчас постоянно переливают кровь. После тяжелейшего этапа лечения его организм сильно истощен. Ему ежедневно требуются тромбоциты, эритроциты, дорогостоящие антибиотики и множество других препаратов. Всё это стоит огромных денег. Возможно, за этот месяц мы еще сможем рассчитаться, но средств на саму пересадку у нас уже нет», - рассказывает Т.Асланова.

Сейчас семья обращается за помощью ко всем неравнодушным людям и надеется успеть собрать необходимую сумму.

«Сколько времени мы останемся здесь после трансплантации - неизвестно. При таком заболевании всё зависит от показателей крови и того, как будет восстанавливаться иммунная система ребенка. Минимум два-три месяца необходимо находиться под наблюдением врачей. А дальше - всё в руках Всевышнего», - говорит мама Али.

Номер банковской карты: 4169 7388 8911 5873

Телефон для связи: +994 55 935 88 96

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!