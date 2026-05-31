Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия официально признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о присвоении награды вингеру парижан по итогам завершившегося еврокубкового сезона.

Грузинский футболист продемонстрировал высокую результативность, забив 10 голов и сделав 6 голевых передач в 16 проведенных матчах турнира. Одним из ключевых эпизодов его выступления стал финальный поединок в Будапеште против лондонского «Арсенала», где полузащитник заработал важнейший пенальти во втором тайме, позволивший «ПСЖ» сравнять счет, перевести игру в овертайм и впоследствии одержать победу в серии одиннадцатиметровых.

Помимо Кварацхелии, в символическую сборную турнира вошли еще четыре игрока французского клуба: защитники Маркиньос и Нуну Мендеш, а также полузащитник Витинья и нападающий Осман Дембеле. Примечательно, что грузинский футболист перенял звание лучшего игрока Лиги чемпионов у своего одноклубника Дембеле, который удостоился этого титула в прошлом сезоне.