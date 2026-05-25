Торал Байрамов покинул «Карабах»

Футболист агдамского «Карабаха» Торал Байрамов продолжит карьеру в Турции.

Пресс-служба клуба сообщила о переходе игрока в «Бурсаспор».

Отмечается, что стороны смогли достичь соглашения после успешных переговоров между клубами, а также с учётом желания самого футболиста попробовать себя в зарубежном чемпионате.

Торал Байрамов выступал за основную команду «Карабаха» с 2020 года. За этот период он провёл 254 матча и отметился 37 забитыми мячами. Вместе с клубом хавбек пять раз выигрывал чемпионат Азербайджана и дважды становился обладателем Кубка страны. В составе национальной сборной Азербайджана Байрамов сыграл 40 матчей, забив 5 голов.