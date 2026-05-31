 Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

First News Media18:58 - Сегодня
Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов стран после завершения еврокубкового сезона-2025/26. Согласно новому рейтингу, Азербайджан расположился на 27-й строчке с общим коэффициентом 22,937.

По итогам завершившегося сезона азербайджанские клубы суммарно набрали 23,250 очка, что в пересчете на коэффициент составило 5,812 балла — это 21-й результат среди всех национальных ассоциаций Европы за год. Основной вклад в успех внес агдамский «Карабах», набравший 18,750 очка. Свою долю в копилку страны также внесли «Сабах» (2,500), «Араз-Нахчыван» (1,500) и «Зиря» (0,500).

Благодаря достигнутым результатам Азербайджан сумел опередить в таблице за сезон такие футбольные страны, как Шотландия, Австрия, Сербия, Румыния, Болгария и Швеция. Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет Англия (119,519), за которой в первой пятерке следуют Италия, Испания, Германия и Франция. На данный момент Азербайджан сохраняет квоту в четыре клуба для участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Поделиться:
582

Актуально

Экономика

В Баку пройдет первый Азербайджано-американский экономический диалог

Общество

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Общество

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

В мире

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Спорт

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

Гурбан Гурбанов отказался от зарубежных вариантов и продолжит работу в Азербайджане

Игрок «Арсенала» обратился к болельщикам после рокового промаха с пенальти в финале Лиги чемпионов

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Игрок «Спартака» случайно разбил завоеванный Кубок России во время празднования победы - ВИДЕО

Футболисты «Реала» не вошли в состав сборной Испании для участия в ЧМ-2026

Ксения Собчак о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана: «Самый грамотный трансфер сезона»

Михаил Шайдоров заявил об отсутствии зарплаты после олимпийской победы - ВИДЕО 

Последние новости

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне

Сегодня, 21:19

Масуд Пезешкиан: Экономические проблемы Ирана связаны с внешними санкциями и внутренним давлением

Сегодня, 21:08

В Ичеришехер состоялась церемония открытия новой спортивной площадки

Сегодня, 20:50

Зеленский: НАТО должно сильнее отвечать на полеты российских дронов над странами Альянса

Сегодня, 20:29

По меньшей мере 46 человек погибли в результате взрыва в Мьянме

Сегодня, 20:08

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона Лиги чемпионов

Сегодня, 19:47

Объем стратегического нефтяного резерва США упал до минимума с апреля 2024 года

Сегодня, 19:29

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за активизации действий Израиля в Ливане

Сегодня, 19:13

Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня, 18:58

Трагическая статистика: Число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 72 939 человек

Сегодня, 18:41

Китай, Россия и Пакистан могут стать гарантами соглашения между Ираном и США

Сегодня, 18:23

Гурбан Гурбанов отказался от зарубежных вариантов и продолжит работу в Азербайджане

Сегодня, 18:06

Зеленский подтвердил атаку ВСУ по целям в Саратове и Каспийске - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

Цифровая трансформация онлайн-кредитования: Kred Aqro внедряет новые стандарты планирования

Сегодня, 17:35

Игрок «Арсенала» обратился к болельщикам после рокового промаха с пенальти в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 17:15

Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Азербайджанские теннисисты вышли в лидеры Евразийской лиги

Сегодня, 16:45

Синоптики предупредили о тумане на автомагистралях

Сегодня, 16:30

Во Франции задержаны 780 человек в ходе беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

Сегодня, 16:05

Коллектив AZAL посетил могилу национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой

Сегодня, 15:45
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25