Прорыв в рейтинге: Азербайджан обошел Шотландию и Австрию в таблице коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов стран после завершения еврокубкового сезона-2025/26. Согласно новому рейтингу, Азербайджан расположился на 27-й строчке с общим коэффициентом 22,937.

По итогам завершившегося сезона азербайджанские клубы суммарно набрали 23,250 очка, что в пересчете на коэффициент составило 5,812 балла — это 21-й результат среди всех национальных ассоциаций Европы за год. Основной вклад в успех внес агдамский «Карабах», набравший 18,750 очка. Свою долю в копилку страны также внесли «Сабах» (2,500), «Араз-Нахчыван» (1,500) и «Зиря» (0,500).

Благодаря достигнутым результатам Азербайджан сумел опередить в таблице за сезон такие футбольные страны, как Шотландия, Австрия, Сербия, Румыния, Болгария и Швеция. Лидирующую позицию в рейтинге сохраняет Англия (119,519), за которой в первой пятерке следуют Италия, Испания, Германия и Франция. На данный момент Азербайджан сохраняет квоту в четыре клуба для участия в турнирах под эгидой УЕФА.